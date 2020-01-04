Для вычисления процентов используются сложные формулы. Но для общего понимания можно рассмотреть упрощённый подход:

если вклад открыт на год без капитализации процентов, то для расчёта своей доходности в конце срока достаточно умножить сумму вклада на процент;

то для расчёта своей доходности в конце срока достаточно умножить сумму вклада на процент; если проценты выплачиваются раз в месяц, то нужно ставку разделить на 12, чтобы узнать, какую доходность приносит вклад в месяц, и уже эту цифру умножить на сумму вклада;

то нужно ставку разделить на 12, чтобы узнать, какую доходность приносит вклад в месяц, и уже эту цифру умножить на сумму вклада; если по вкладу предусмотрена капитализация, то нужно каждый месяц к телу вклада прибавлять уже начисленный доход и уже от итоговой суммы высчитывать доходность за новый месяц.

Это лишь примерные расчёты. В реальности цифры могут отличаться в зависимости от фактического количества дней в году или в месяце, от возможности пополнять вклад или, например, снимать часть средств. Поэтому удобнее использовать для расчётов специальные сервисы, как наш калькулятор вкладов. Укажите в нём сумму, срок и интересные вам дополнительные опции с помощью кнопки «Ещё условия». Полученная выдача позволит подобрать самый выгодный вариант.