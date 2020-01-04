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Важные вопросы и ответы о банкинге
Какие бывают вклады?
Для вычисления процентов используются сложные формулы. Но для общего понимания можно рассмотреть упрощённый подход:
- если вклад открыт на год без капитализации процентов, то для расчёта своей доходности в конце срока достаточно умножить сумму вклада на процент;
- если проценты выплачиваются раз в месяц, то нужно ставку разделить на 12, чтобы узнать, какую доходность приносит вклад в месяц, и уже эту цифру умножить на сумму вклада;
- если по вкладу предусмотрена капитализация, то нужно каждый месяц к телу вклада прибавлять уже начисленный доход и уже от итоговой суммы высчитывать доходность за новый месяц.
Это лишь примерные расчёты. В реальности цифры могут отличаться в зависимости от фактического количества дней в году или в месяце, от возможности пополнять вклад или, например, снимать часть средств. Поэтому удобнее использовать для расчётов специальные сервисы, как наш калькулятор вкладов. Укажите в нём сумму, срок и интересные вам дополнительные опции с помощью кнопки «Ещё условия». Полученная выдача позволит подобрать самый выгодный вариант.
Что такое капитализация процентов?
Для вычисления процентов используются сложные формулы. Но для общего понимания можно рассмотреть упрощённый подход:
- если вклад открыт на год без капитализации процентов, то для расчёта своей доходности в конце срока достаточно умножить сумму вклада на процент;
- если проценты выплачиваются раз в месяц, то нужно ставку разделить на 12, чтобы узнать, какую доходность приносит вклад в месяц, и уже эту цифру умножить на сумму вклада;
- если по вкладу предусмотрена капитализация, то нужно каждый месяц к телу вклада прибавлять уже начисленный доход и уже от итоговой суммы высчитывать доходность за новый месяц.
Это лишь примерные расчёты. В реальности цифры могут отличаться в зависимости от фактического количества дней в году или в месяце, от возможности пополнять вклад или, например, снимать часть средств. Поэтому удобнее использовать для расчётов специальные сервисы, как наш калькулятор вкладов. Укажите в нём сумму, срок и интересные вам дополнительные опции с помощью кнопки «Ещё условия». Полученная выдача позволит подобрать самый выгодный вариант.
В каком банке лучше открыть вклад под высокие проценты?
Для вычисления процентов используются сложные формулы. Но для общего понимания можно рассмотреть упрощённый подход:
- если вклад открыт на год без капитализации процентов, то для расчёта своей доходности в конце срока достаточно умножить сумму вклада на процент;
- если проценты выплачиваются раз в месяц, то нужно ставку разделить на 12, чтобы узнать, какую доходность приносит вклад в месяц, и уже эту цифру умножить на сумму вклада;
- если по вкладу предусмотрена капитализация, то нужно каждый месяц к телу вклада прибавлять уже начисленный доход и уже от итоговой суммы высчитывать доходность за новый месяц.
Это лишь примерные расчёты. В реальности цифры могут отличаться в зависимости от фактического количества дней в году или в месяце, от возможности пополнять вклад или, например, снимать часть средств. Поэтому удобнее использовать для расчётов специальные сервисы, как наш калькулятор вкладов. Укажите в нём сумму, срок и интересные вам дополнительные опции с помощью кнопки «Ещё условия». Полученная выдача позволит подобрать самый выгодный вариант.
Условия получения депозитаКаждый банк самостоятельно разрабатывает условия, выполнение которых обязательно для того, чтобы положить деньги под проценты. К числу стандартных параметров вклада относятся:
- валюта (в большинстве случаев – рубли, доллары США или евро);
- минимальный и максимальный размер вложенных средств;
- продолжительность;
- капитализация или снятие процентов за определенный календарный период;
- процентная ставка;
- возможность пополнения или снятия денег в течение срока действия;
- неснижаемый остаток;
- условия пролонгации.
Необходимые документыОформление депозита предусматривает обязательное заключение договора. Для его подготовки достаточно подать заявку. Она заполняется в бумажном формате в офисе или в режиме онлайн на сайте банка, выбранного для сотрудничества. При подписании договора вкладчик подтверждает личность предъявлением российского паспорта. При вложении крупных сумм в некоторых случаях банк требует предоставить документы о происхождении денежных средств. Простая и оперативная процедура открытия депозита – это один из важных плюсов этого вида банковских услуг.
Процентные ставки по вкладамПод банковским вкладом или депозитом понимается размещение в банке денежных средств клиента с целью сохранения и приумножения. За возможность пользоваться деньгами вкладчика банк выплачивает процент, от размера которого зависит доходность. Процентные ставки по вкладам зависят от следующих параметров:
- валюта (рубль, евро или доллар). Самая высокая доходность – у рублевых продуктов;
- сумма. Чем больше средств размещает клиент, тем больше полученная им прибыль;
- продолжительность размещения средств в банке. Долгосрочные вложения в большинстве случаев выгоднее краткосрочных;
- возможность снятия или пополнения. Расширение перечня доступных операций уменьшает размер доходности.